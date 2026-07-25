Video: “Diablo” ya está en La Reforma

Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", fue trasladado este viernes desde los Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José hacia la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Arias Monge fue movilizado en el camión táctico blindado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), conocido como "La Bestia", acompañado por agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).

Durante el recorrido, alias "Diablo" portaba un casco de protección y permaneció bajo vigilancia permanente de los cuerpos policiales encargados de su custodia.

En un segundo vehículo fue trasladado Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan", quien también fue detenido durante el operativo efectuado recientemente en San Bernardino de Sarapiquí.

Ambos detenidos serán ingresados a celdas de máxima seguridad en La Reforma.