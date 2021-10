Video: desesperación tras desprendimiento de piso en centro comercial de Cartago

Un gran susto se llevaron varias personas que se encontraban comiendo en el food court del Centro Comercial Paseo Metrópoli en Cartago la tarde de este viernes.



Como se aprecia en el video adjunto, el piso comenzó a traquear y las losas de cerámica se comenzaron a desprender.

Esto generó temor entre los asistentes, quienes rápidamente se alejaron del lugar.

“Oiga, oiga, se está derrumbando el centro, oiga”, se escucha decir al usuario que grabó el video.

Situación bajo control

Mediante un comunicado, el centro comercial informó de la situación y aclaró que las vibraciones que presentó el edificio ocasionaron el desprendimiento del piso, pero que esto no afectó la estructura.

Caos y desesperación

Sin embargo, algunos clientes que vivieron la situación no están de acuerdo con el protocolo que se utilizó, ya que, aseguran, la gente se comenzó a desesperar porque pensaron que eran disparos.

“Un muchacho golpeaba la puerta de emergencia y no se abrió y todo mundo pasaba encima de todo mundo. Fue bastante el susto que nos llevamos los que estábamos ahí. Eso sonaba como disparos, la gente corriendo, gritando. No me parece que hayan manejado bien la situación. Esperemos que no pase a más porque una simple revisada no es suficiente”, expresó Whitney Sanabria.