Video: Denuncian a enfermera por supuesta agresión en clínica de San José

Una enfermera de la Clínica Solón Núñez fue denunciada por presuntamente haber aruñado, pellizcado y empujado al hijo de un paciente que, en apariencia, fue víctima de malos tratos por parte de la funcionaria.

El hecho sucedió la tarde del domingo y fue puesto en conocimiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) unas horas después, según se desprende de la queja formulada por un hombre de apellido Salas y de 43 años, a la que Teletica.com tuvo acceso.

La funcionaria, de apellido Vargas, rechazó los señalamientos y los calificó de falsos a través de su abogado, Adrián Granados.

Esto último a pesar de que, entre las pruebas aportadas a la denuncia se incluyó un video del supuesto momento en el que la servidora se abalanza sobre la víctima cuando se entera de que esta última la grababa. También se adjuntaron fotografías de presuntos arañazos y pellizcos en la espalda del ofendido.

La queja apunta a que, días atrás, el padre del agraviado, de 83 años, se acercó al centro médico para solicitar un cambio de sonda, como le fue indicado en el Hospital San Juan de Dios, también en San José. La primera vez, la atención presuntamente le fue denegada, pues debía hacer fila para obtener uno de los cupos que se habilitan a diario para cambios de sondas.

Después de que el equipo se descompusiera, el adulto mayor acudió a Emergencias de la Solón Núñez el domingo, para volver a pedir el cambio de la sonda.

"La enfermera Vargas le hace acostarse en una cama. Para este momento, a mi papá se le había tapado la sonda. Aun así la mujer le aplica presión en el abdomen, sin importarle el dolor que mi padre tenía. Es cuando mi padre me llama y me pide me presente al sitio. Luego de unos minutos, me vuelve a llamar para pedirme nuevamente me presente. Yo entro a la clínica, veo que mi madre Alicia Rodríguez, estaba sentada dentro de la clínica. "Paso a ver a mi padre, quien no estaba siendo atendido. Este me explica que la enfermera lo trato mal. Es cuando veo que ya salen otras enfermeras que estaban tomando café. Yo me dirijo hacia donde está la señora Vargas y le pido el nombre, pero esta se niega a identificarse. Yo le insisto. Es cuando tomo mi celular para grabar y le pido el nombre. La mujer se levanta, me dice que no me va a dar nada, me toma el celular, como mi celular tiene un tipo billetera que se desprende fácil; yo sujeto el celular con más fuerza, mientras la señora me empieza a pellizcar la espalda y además me dio golpes, sacándome del lugar", reza la denuncia.

Un guarda de seguridad intervino ante lo sucedido y se comprometió a conseguirle al denunciante el nombre de la funcionaria, pero en su lugar, le dio otro.

La víctima también apuntó en su queja que teme porque su papá vaya a sufrir represalias por lo sucedido, que afecten el tratamiento que debe recibir en la clínica.

"La posición de doña Rocío es que es falso, una calumnia que le están levantando. Lo relatado por este señor no se ajusta lo mínimo a la verdad", señaló, por su lado, Granados.

Para el defensor de Vargas, su clienta fue enfática en pedir que no se le grabara y ello es lo que se extrae del video.

Cuestionado por este medio sobre las supuestas lesiones en la espalda de Salas, el jurista indicó:

"Eso es lo más grave de esta calumnia".

Granados señaló que trabaja en la recopilación de pruebas necesarias para la representación de la enfermera. Ello incluye, por ejemplo, la identificación y conversación con testigos, así como la búsqueda de un informe levantado por la Fuerza Pública.

Según el abogado, la Policía tuvo que presentarse al lugar para "proteger a la señora", en el tanto que el denunciante, en apariencia, la esperó en las afueras del centro médico. Este aduce que en realidad esperaba a que se le facilitara el nombre de la servidora, mismo que reiteradamente se le negó.

La queja en cuestión fue remitida al Juzgado Contravencional y de Cuantía Menor de Hatillo, en San José, para el trámite correspondiente, confirmó la Sección de Denuncias de la Policía Judicial ante consulta de Teletica.com.