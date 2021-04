Video: Chofer de furgón se sube a la acera y por poco atropella a ciclistas y peatón

Un ciclista denunció en sus redes sociales con videos que un furgón se subió a una acera y estuvo a punto de atropellarlo.



El hecho ocurrió a las 11:54 de la mañana de este miércoles en La Uruca, cerca del puente sobre el río Virilla. (Ver video adjunto)

Teletica.com conversó con Eddy Pérez, ciclista con 23 años de experiencia quien relata lo que vivió minutos antes del mediodía.

“Yo venía de entrenar con un compañero y ciento que el tráiler me pasa demasiado cerca, me rozó la manivela, entonces la reacción de uno es gritar, es un grito que cualquier persona que se asusta lo haría, el trailero ve mi reacción y me empieza a cerrar más y más entonces yo levanto la mano y le reclamo por el espejo, él me ve y me empieza a cerrar y cerrar al punto que me tuve que subir a la acera", relató Pérez.

Eddy asegura que, a pesar de la ira, se contuvo para comenzar una discusión más violenta.

“No quise pasar a más agresión como golpear el camión o algo más, porque, primero, uno no sabe si el conductor anda armado, y segundo, he visto otros videos donde el ciclista se vuelve loco comienza a dañar el camión y al final el malo de la historia es el ciclista.

“A mí la experiencia me hizo reaccionar a tiempo, pero otra persona inexperta se asusta, no reacciona a tiempo y el camión le pasa por encima.

“Mi compañero también tuvo que frenar por completo y tirarse a la acera, no éramos un pelotón grande para que le estuviéramos estorbando, íbamos totalmente orillados, pero ya no respetan. Yo soy uno que paso a cada rato diciendo a los ciclistas que siempre anden por la orilla”, agregó este vecino de Rohrmoser, Pavas.

Policía de Tránsito

Pérez mencionó que tras el hecho se fue a busca a la policía para pedir ayuda, pero que ellos se le dijeron que no podían hacer nada.

“Lo que hice luego fue que me acordé que, debajo del puente Juan Pablo II, siempre hay tráficos, en la rotonda, yo me acerco a los oficiales y les digo, vean me acaba de pasar esto, les mostro el video y les dije que vieran que el trailero hasta se montó a la acera para intentar pasarme por encima.

“Pero la reacción del tráfico solo fue: ‘bueno diay, que dicha que se quitó porque sino ese camión lo mata’, incluso les mostré el furgón donde venía y les dije que era ese, que incluso no llevaba placa adelante, pero me dijeron que no había problema porque tenía placa trasera y no lo detuvieron ni nada”, concluyó indignado el deportista.

Este medio consultó al oficial de Tránsito, Glen Rodríguez para saber cuál es el proceso de intervención de un policía en esos casos.

“Con respecto a la placa hay que aclarar que no en todos los camiones se les exige dos placas, algunos de otros países pueden tener solo una, con respecto al hecho de lo que él considere que pudo haber sido un intento de homicidio ya corresponde detener al furgón para identificarlo y que sea el ciclista el que ponga la denuncia.

“Pero nosotros no le podemos hacer boleta porque no estamos viendo la acción, la detención sería más que todo para identificar al conductor y que la contraparte denuncie.

“Pero no hay nada que sancione que un vehículo pase a menos de metro y medio de un ciclista. Ahí lo que siempre se pide a los conductores es tener precaución y tolerancia en carretera”, explicó Rodríguez.