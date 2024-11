Video: Así se despidió Casasola de su padre tras condena de 79 años de cárcel

Este miércoles, el Tribunal Penal de Cartago dictó sentencia por la desaparición de la bebé Keibril, ocurrida en abril de 2023 en la localidad de Cervantes.

El imputado, de apellido Casasola, fue condenado a 79 años de cárcel por tres delitos de violación calificada contra la mamá de la bebé, cuando la víctima tenía 11 años, y uno más por sustracción de menor.

Al finalizar el debate, los agentes de la Sección de Cárceles le pusieron las esposas para llevárselo y, al salir de la Sala 1, se encontró de frente con su padre.

José Casasola llegó desde muy temprano al Tribunal y, según contó a Teletica.com, su hijo lo llamó este martes por la tarde, pidiéndole que estuviera en la sentencia.

“Él ayer me llamó y me dijo que hoy era la sentencia y que quería que estuviera presente, le manifesté que he estado muy enfermo, pero hoy me tomé unas pastillas y aquí estoy”, comentó José Casasola.