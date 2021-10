Video: Así celebró el Presidente galardón medioambiental otorgado por The Royal Foundation

Entre aplausos y abrazos, así celebró el presidente de la República Carlos Alvarado, el galardón ambiental que recibió Costa Rica por parte de The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge.



Este domingo el país obtuvo el Earthshot Prize en la categoría “Proteger y restaurar la naturaleza”.

En el video se escucha a Catalina, la duquesa de Cambridge, anunciando el momento en el que el país había resultado ganador.

Acto seguido, Alvarado abrazó a su esposa, la primera dama Claudia Dobles y a su hijo.

Junto a ellos, la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, levanta la placa otorgada en este reconocimiento.

El premio recibido se debe al proyecto de Pagos de Servicios Ambientales (PSA) a propietarios de fincas, el cual comenzó en el año 1997, liderado por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

El país también fue galardonado por el modelo de conservación exitoso, que hoy permite que un alto porcentaje de la biodiversidad esté protegida a través de las Áreas Silvestres Protegidas.

Lo ocurrido este domingo, se trató de la primera ceremonia de entrega de este premio, una iniciativa que busca reconocer y dar financiamiento a los mejores proyectos para restaurar el planeta durante los próximos diez años.

En esta edición 15 países fueron seleccionados como finalistas globales, tres por cada una de las categorías.

De esta forma, se reconocerá hasta el año 2030, proyectos que brinden soluciones al cambio climático y otras problemáticas ambientales.

Este galardón se financia a través de The Royal Foundation, fundación filantrópica del Príncipe William y la duquesa Catalina de Cambridge, así como de otros donantes privados.