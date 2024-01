Video: Ante falta de puente, cruce de peatones con tráfico causa choque en Circunvalación

"El oficial de Tránsito detiene el fluido de los vehículos. Yo freno de golpe y se presenta la situación lamentable. De momento, solo tengo golpes varios", narró el conductor de la moto, Jonathan Romero.

"Es una pista de alto flujo, la velocidad acá no es excesiva, pero sí es un poco rápida. Que de un momento a otro le cierren a uno el paso es lamentable por parte del Tránsito, que manejen acá la situación tan de golpe. Pienso que deberían hacer algún tipo de flujo u otro tipo de filtro, tal vez más atrás, para que no sea tan de golpe. Porque como le digo, me cerraron el paso de golpe en un solo momento y pasó lo del accidente", agregó.