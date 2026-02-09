EN VIVO
Video: Aficionados protagonizan tenso momento con pelea en medio de Clásico de Leyendas

El compromiso se realizó este sábado en el Estadio Nacional.

Clásico de Leyendas/Crédito: José Fernando Araya
Por Daniel Jiménez 9 de febrero de 2026, 9:48 AM

El Clásico de las Leyendas se vivió con mucha expectativa en las gradas, pero hubo un momento que generó tensión entre los presentes.

Según se puede apreciar en el video adjunto a esta nota, estas personas protagonizaron un pleito.

La situación también la reportó la periodista de Teletica, Gabriela Jiménez, quien en la transmisión hizo eco de lo sucedido.

En las redes, algunas cuentas publicaron lo sucedido con estas personas.

El juego finalizó 2-0 a favor de los exjugadores del Madrid, con goles de Antonio Muñoz y Guti.

