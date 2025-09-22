Víctima de estafa millonaria con planes de viaje relata cómo perdió su dinero

Una de las víctimas de la mujer detenida en Lindora este lunes, señalada por liderar un esquema de estafas con supuestos paquetes turísticos, contó a Telenoticias cómo fue engañada y terminó perdiendo cerca de tres millones de colones (ver video adjunto).

La afectada, quien pidió mantener su identidad bajo reserva, relató que contactó a la sospechosa por medio de una página en Facebook, donde ofrecía atractivos planes vacacionales para familias enteras. En su caso, eran seis familias las que compraron el paquete.

“Ella nos ofrecía los paquetes en dólares, algunas habitaciones cobraba $500 y otras por $600 [...] En nuestro caso, apartamos un espacio y ella nos dio un código de verificación de que sí estábamos, pero había que cancelar la totalidad de los hospedajes para que ella pudiera hacer todo el trámite”, explicó la víctima.

Según detalló la entrevistada, la mujer aparentemente generaba reservaciones legítimas en los sistemas web de los hoteles, pero una vez que recibía el dinero, las cancelaba.

La ofendida aseguró que incluso intentó recuperar su dinero durante dos años, tiempo en el cual recibió mensajes con supuestas promesas de pago y colillas de depósito que resultaron ser falsas.

“En teoría son casi tres millones [...] Al final, nunca logré recuperar nada, porque en medio de todo ella seguía estafando a otras personas”, agregó.

El testimonio coincide con lo señalado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que indicó que la sospechosa mantenía un estilo de vida ostentoso, con residencia en un condominio de lujo y vehículos de alto valor, sin reportar una actividad laboral que justificara esos ingresos.

De acuerdo con la investigación, al menos 50 personas denunciaron haber sido víctimas de la misma modalidad, con pérdidas superiores a los $32.000 y más de 85 reservaciones falsas registradas.