Víctima de brutal agresión: "Nada más vi cuando mi mano cayó en la cuneta"

Cristina Anderson Arroyo, de 34 años, fue víctima de una brutal agresión hace dos semanas: a esta vecina de Guácimo de Limón le amputaron su mano izquierda durante una discusión.

La joven habló con Telenoticias y contó su versión de los hechos. En apariencia, el responsable llegó a su casa tras un altercado con dos de sus hijos adolescentes.

Al salir para ver lo que ocurría, el sujeto le respondió con un machetazo y le amputó su mano.

“Él empezó a decirme que por qué yo le decía cosas, entonces yo le dije que cuándo yo le había dicho algo. Él me volvió a ver como diciendo 'nunca', pero no me contestó, nada más la mirada, o así lo interpreté yo. Le volví a preguntar, y, cuando intenté preguntarle la tercera vez, yo nada más vi cuando él levantó la mano, agarró impulso e hizo a darme con el machete, pero yo lo que esperaba era un cinchazo en el brazo con el mismo machete, pero no con el filo.

La mujer también tiene una cortada en su cuello, por la que tuvieron que hacerle 18 puntadas.

La madre de tres hijos de 14, 15 y 19 años espera que se haga justicia y que el hombre pague con cárcel por sus actos.

“Lo que estoy pasando no es fácil, no lo tomo como que me vaya a deprimir porque tengo la ventaja que Dios me dio, que es tener vida, pero él no debió haber hecho lo que hizo. Espero tener un buen resultado del proceso judicial y que llegue a pagar con bastantes años en prisión", añadió.