Víctima de ataque con ácido asegura que agresor le escribe y llama “para saber cómo está”

Joselyne Vallejos, la mujer que fue atacada con ácido por su expareja el pasado 14 de abril en Agua Caliente de Cartago, asegura que el hombre le escribe y la llama “para saber cómo está”.

En entrevista con Telenoticias, la madre de tres pequeños aseguró que su agresor, un nicaragüense identificado como Luis Alfonso Calero Peña, intenta comunicarse con ella pese a que es buscado por las autoridades costarricenses y extranjeras por ese ataque.

“Él me llama, el fin de semana pasado me estuvo llamando, me dijo que le contestara, que quería saber de mí. No sé qué nivel de obsesión tiene conmigo que él todavía me manda mensajes y me dice que le acepte las llamadas”, aseguró.