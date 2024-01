Vicky Ross: "Detrás de un teclado hay gente muy cruel"

Por Daniel Jiménez | 10 de enero de 2024, 8:33 AM

La presidenta de Unafut, Vicky Ross, ha sido víctima de violencia en redes sociales y conversó sobre este tema en entrevista con Teletica.com.

Ross analizó el comportamiento de algunos usuarios o trolls en redes sociales. Además, de la constante "crítica desmedida" de un sector de la prensa deportiva, cuando en ocasiones no le corresponde a su organización tomar decisiones sobre algunos temas.

Por ejemplo: la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol es la que designa a los árbitros y también el Tribunal Disciplinario de la Federación es quien impone los castigos. Ambos órganos no los "cobija" Unafut.

—¿Cómo analiza estos años al frente?



Ha tenido sus retos. La complejidad de ser no solo la primera mujer, sino, la única en el mundo, en dirigir una liga masculina, ha tenido sus retos interesantes, Dije, desde el primer día, que había que convencer con trabajo y lo vemos hoy en día con la reestructuración interna, son trabajos de carpintería pesados, se ha mejorado con actividades como proyectar el fútbol como producto.



—¿La figura de tener un comisionado se deshechó?



Desde el momento en que se hizo la consultoría que concluyó con mi contratación, de cara al proceso de reestructuración, se evaluó esa figura como lo hacen las ligas americanas, pero fue descartado. Hemos hecho un proceso de reestructuración respetando las voluntades de todos.



—¿Cómo recibe las críticas que ha tenido? ¿Siente que se confunde en algunas veces las competencias del órgano de Unafut?



Eso ha sido lo más difícil, defender la parte reputacional de la Unafut, y también desde la perspectiva personal, muchos de los ataques más enconosos, no solo de redes sociales, sino a veces de algunos miembros de la prensa que no están bien informados sobre quién toma las decisiones en el fútbol, como son las sanciones o las decisiones arbitrales, pero hemos construido un proceso de quién hace qué en el fútbol para que las responsabilidades caigan donde tienen que caer, aunque yo soy una de las caras más visibles, las cosas se me tienden a pegar aunque no sean responsabilidad mía.

El tratar de no tomarlo de una manera personal a pesar de que no es a uno el que lo afecta sino a los seres queridos que ven los insultos en redes sociales, hay que tomarlo lo más liviano posible y hay que seguir adelante.



—¿Ha tenido que hacer "concha" ante las críticas? Por ejemplo, la diputada Dinorah Barquero habla en el plenario que ha sido víctima de violencia cibernética: ¿A usted le ha sucedido?



Sí, yo incluso habiendo estado en política, le cuento que el grado de violencia que una está expuesta en fútbol es muchísimo mayor que en política, no sé si por ser mujer, no lo tengo claro.

Yo tengo siete hermanos, 13 sobrinos y les pido que no vean redes sociales para que no les afecte, no es que una se acostumbra, pero sí se construye la concha para que no le afecte tanto a una. Detrás de un teclado hay gente muy cruel, pero a mí lo que más me preocupa son mis seres cercanos.



—Hablando de la parte deportiva, también, ¿Qué torneo espera?



Estamos muy emocionados, hay que recordar que esta ventana es bastante corta entre un torneo y otro, pero muy movido por lo que se juega en el Clausura.