Viajar en moto es 15 veces más peligroso que hacerlo en carro en Costa Rica, según estudio

Moverse en motocicleta sigue siendo la forma más riesgosa de transitar por carretera en Costa Rica.

Así lo concluye un estudio del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica (ProDUS-UCR), que analizó la mortalidad vial según la distancia recorrida por cada tipo de vehículo.

Los resultados son contundentes: viajar en motocicleta es hasta 15 veces más mortal que hacerlo en automóvil, cuando el riesgo se mide por kilómetro recorrido.

El análisis va más allá del conteo de fallecidos. Utiliza tasas de mortalidad ajustadas a la exposición real al tránsito, lo que permite comparar con mayor precisión los distintos medios de transporte.

Para ello, los investigado﻿res cruzaron datos oficiales de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con información de movilidad y kilometraje del parque vehicular nacional.

Durante el 2020, en el contexto de la pandemia por COVID-19, las muertes en carretera disminuyeron de forma significativa. Sin embargo, ese descenso fue temporal, ya que para 2021, con el retorno de la movilidad habitual, las muertes de motociclistas repuntaron y superaron los niveles previos a la pandemia, llegando a 19,11 muertes por cada 100 millones de kilómetros recorridos.

En contraste, para 2021 la tasa en automóviles se mantuvo por debajo de una muerte por cada 100 millones de kilómetros, lo que evidencia una diferencia marcada en el nivel de riesgo.

En el extremo opuesto

El estudio del ProDUS-UCR confirma que el autobús es el medio de transporte terrestre más seguro del país, con tasas de mortalidad muy bajas.

Medido por distancia recorrida, viajar en bus resulta más de cien veces más seguro que hacerlo en automóvil y miles de veces más seguro que desplazarse en motocicleta.

Al compararse con otros países, Costa Rica registra una tasa de mortalidad de motociclistas similar a la de Estados Unidos, y superior a la observada en países de la Unión Europea y el Reino Unido, donde políticas sostenidas de seguridad vial han permitido reducir los fallecimientos de forma constante.

Sobre las razones que hacen que la motocicleta sea un medio de transporte más peligroso, los investigadores señalan una combinación de factores: la falta de protección física, el exceso de velocidad, el uso inadecuado del casco, maniobras imprudentes y una menor visibilidad en carretera.

A esto se suma un elemento clave: el crecimiento sostenido del parque de motocicletas, que cada vez circulan más y recorren mayores distancias en las carreteras del país.

En términos generales, mientras el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha reducido a cerca de 10 muertes por cada 100.000 habitantes, Costa Rica se mantiene por encima de las 15 desde hace más de dos décadas.

Solo en el 2021, la tasa nacional alcanzó 18,9 muertes por cada 100.000 habitantes.

Ante este escenario, los especialistas coinciden en que se requieren medidas urgentes y de fondo, como mayores exigencias técnicas para las motocicletas, controles más estrictos, mejor infraestructura vial y una política de seguridad que ponga en el centro a los usuarios más vulnerables.