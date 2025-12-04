Viajar a EE. UU., Canadá y México será más caro en 2026

Según el calendario del Ministerio de Educación, las vacaciones de medio período permitirán a los costarricenses aprovechar para viajar al extranjero. Sin embargo, expertos en turismo alertan que los viajeros deben prepararse para tarifas aéreas elevadas debido a la celebración del Mundial de Fútbol en ciudades cercanas a Costa Rica.



Hernán Jackson, especialista en turismo, señaló que “la primera fase del torneo concentra la mayor demanda de boletos y vuelos, lo que inevitablemente impactará en los precios para el consumidor” (ver video adjunto de Telenoticias).

Las ciudades sede de los partidos serán las más solicitadas, tanto para quienes viajen por turismo como para quienes asistan a los partidos, aumentando la presión sobre tarifas y disponibilidad de vuelos.



Además, se recomienda tener en cuenta que Estados Unidos funciona como escala estratégica para visitar otros destinos a nivel mundial, lo que podría sumar un factor adicional en el costo total del viaje.

Por ello, autoridades y agencias de viajes instan a planificar y reservar con anticipación para minimizar gastos y asegurar disponibilidad durante este período de alta demanda.

