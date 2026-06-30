¿Viaja en tren? Revise si su ruta estará suspendida durante los próximos días

Miles de usuarios deberán modificar sus traslados durante los próximos días.

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) ya ejecuta trabajos en varios puentes ferroviarios, lo que obliga a suspender temporalmente algunos servicios.

De hecho, desde este martes 30 de junio y hasta el 1.º de julio permanecerá suspendido el servicio entre San Joaquín de Flores y Alajuela. En cambio, la ruta San José–Heredia–San Francisco continuará operando con normalidad.

La mayor afectación llegará a partir de la próxima semana. Del 3 al 17 de julio permanecerá suspendido el servicio entre San José y Cartago, una ruta utilizada por cerca de 7.000 pasajeros cada día.

"Hemos avanzado significativamente en las obras contempladas en Proeri. En algunas ocasiones debemos suspender temporalmente algunas rutas de pasajeros. Reconocemos la incomodidad que esto genera, pero aseguramos que hemos realizado una planificación detallada para cada intervención", explicó Álvaro Bermúdez, director ejecutivo del Incofer.



La suspensión más extensa se mantendrá hasta el 17 de julio, fecha en la que el Incofer prevé concluir las obras y reanudar el servicio.