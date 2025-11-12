¿Viaja al Caribe? Esta ruta le puede ahorrar las presas de Turrialba

Ante la creciente congestión vehicular en la Ruta 10, por Turrialba, debido al cierre de la 32, las autoridades locales recordaron que está habilitado el paso por la Ruta Nacional 225 Cachí–Tucurrique–La Suiza como una alternativa para conductores de vehículos livianos que buscan avanzar hacia el Caribe.

La vía, completamente asfaltada, presenta muchas curvas, por lo que se recomienda a los conductores ser precavidos.

Los gobernantes locales también advierten que no es una carretera apta para furgones ni camiones de carga ancha, pero sí resulta ideal para automóviles livianos que deseen un trayecto más fluido.

Para acceder a esta vía alterna, se debe desviar al inicio de la Ruta 10, en el sector de La Suiza. El recorrido tarda entre 45 minutos a una hora hasta salir a Siquirres.

Héctor Agüero Luna, intendente de Tucurrique, destacó a Teletica.com que el camino ofrece atractivos turísticos y gastronómicos: venta de pejibayes frescos, restaurantes familiares con cocina local y la posibilidad de visitar el río Pejibaye, considerado uno de los más limpios del país.

También se dispone de servicios básicos como la Estación de Servicio Tucurrique para recargar combustible.

“Desde la Intendencia Municipal del distrito de Tucurrique invitamos a todas las personas que quieran evitarse las presas de la Ruta 10 y que tengan exclusivamente carro liviano a utilizar la ruta alterna de Tucurrique. La Ruta Nacional 225 es ideal para conductores precavidos; toda la ruta se encuentra asfaltada y el cruce de La Suiza a Paraíso dura aproximadamente entre 45 minutos y una hora. No es recomendable para vehículos de carga ancha o furgones, pero sí para carros livianos que quieran evitar las presas de la Ruta 10 y la Ruta 32", dijo Agüero.

Este medio también consultó a Felipe Venegas, director de Operaciones de la Policía de Tránsito, quien afirmó que, aunque es un poco más larga, la ruta está en buenas condiciones para transitar, siempre teniendo cuidado con las curvas y, por lo general, no está tan saturada.

“Se ingresa por la Ruta 414 hacia La Suiza y en el cruce de Atirro, toman la Ruta 225 hasta Cachí y Paraíso, es un poco más largo y sinuosa, pero está en buenas condiciones. Es buena opción”, afirmó.



Además, el jerarca recordó que también está la Ruta 230 de Turrialba - Santa Cruz - Pacayas y Cartago, como otra ruta alterna.



Cierre Ruta 32

La Ruta 32 lleva más de una semana cerrada luego de que un derrumbe dejara al descubierto una peligrosa roca de más de 2 toneladas de peso con riesgo de caer.

Por esa razón, los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tomaron la decisión de dinamitarla para poder eliminarla. Para ello, realizaron varios agujeros en la roca con el fin de poder introducir explosivos, que se espera detonar este miércoles.

Si todo marcha el bien, el MOPT tiene definido el viernes como día tentativo para su reapertura.