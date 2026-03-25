Versiones encontradas de CCSS y sindicatos por reunión sobre ajuste salarial

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y su Unión Sindical chocaron en sus versiones sobre la reunión en la que tenían previsto discutir un ajuste salarial, la mañana de este miércoles.

Inicialmente, las partes se habían citado para un encuentro a las 10 a. m. en la sede central de la institución administradora de los hospitales públicos del país, en San José. Pero este no ocurrió.

Al salir del edificio, una vez terminada una concentración de funcionarios en huelga, la secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca), Martha Rodríguez, declaró que la Gerencia Administrativa de la entidad no se presentó.﻿

"En estos momentos estamos saliendo de la reunión que tuvimos con algunas autoridades de la Caja, en una reunión que ya estaba pactada, pero lamentablemente la Gerencia Administrativa no tuvo la voluntad ni siquiera de presentarse a la reunión el día de hoy. "Realmente el orgullo que sentimos la clase trabajadora de la Caja. La dignidad que se demostró el día de hoy (miércoles) por todos los trabajadores, realmente es de reconocer. Una inteligencia de los trabajadores para comprender las situaciones que venimos sufriendo en materia laboral y materia salarial", señaló la también exdirectiva de la institución.

Sin embargo, la entidad señaló, ante consulta de Teletica.com, que el encuentro había sido reprogramado la reunión desde el martes, que fue el día en el que la Unión Sindical convocó públicamente al movimiento.

Este medio procuró contrastar tal situación con Rodríguez, pero no respondió a las llamadas realizadas a su teléfono.

La decisión —defendió la oficina de prensa de la Caja— respondió a la necesidad de que los equipos geerenciales se concentraran en el monitoreo de los servicios de salud, la participación del personal y la atención de eventuales afectaciones durante la huelga, a la que se sumaron 6.015 funcionarios.

Ahora, la negociación se llevará a cabo el próximo 15 de abril.

Proceso de reincorporación

Al cierre de la tarde de este miércoles, el Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED) confirmó que la institución sufrió un 6% de afectación general en los hospitales públicos.

El director de esa instancia precisó que los servicios más impactados fueron Farmacia (11%), Sala de Operaciones (10%), Nutrición (7%), Laboratorio (6%), Hospitalización (5%) y, en menor medida, Consulta Externa y Rayos X (4% cada uno).

Adicionalmente, se reportó afectación en los quirófanos, para un total de 197 cirugías suspendidas (correspondiente a un 44% con respecto a lo programado) en los diferentes centros médicos.

De los establecimientos de salud que se sumaron al movimiento, tres hospitales requirieron contratación de alimentación a terceros: México, Rafael Ángel Calderón y Fernando Escalante.

La Dirección Jurídica también presentó una demanda de solicitud de reincorporación de labores de los funcionarios en huelga, que se planteó al Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José. Al caso se le asignó el expediente 26-000516-2024-LA.