Veranillo de San Juan llegará con días más secos y soleados

El próximo 24 de junio se presentará en Costa Rica el tradicional Veranillo de San Juan, un periodo caracterizado por días inusualmente secos y soleados en medio de la estación lluviosa.

Posteriormente, en julio, iniciará la canícula, también conocida como la “sequía de medio verano”. Este fenómeno atmosférico ocurre en plena época de lluvias, pero se distingue por una disminución significativa de los aguaceros y un aumento en la sensación de calor y sequedad. Los expertos aclaran que no significa ausencia total de lluvias, sino una reducción marcada en su frecuencia e intensidad.

De acuerdo con especialistas de la Universidad de Costa Rica (UCR), las perspectivas atmosféricas y oceanográficas indican que las altas temperaturas se mantendrán durante el segundo semestre del año. Además, advierten que el fuerte oleaje, como el registrado recientemente con la tormenta Cristina, podría repetirse en los próximos meses.

El fenómeno de El Niño también influirá en las condiciones climáticas, ya que se pronostican menos lluvias para la segunda mitad del año, lo que refuerza la expectativa de un ambiente más cálido y seco en gran parte del territorio nacional.