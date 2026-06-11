Ver partidos del Mundial en el trabajo puede considerarse abandono laboral, advierte experto
El uso indebido de incapacidades médicas para ver los partidos podría derivar en sanciones más severas, como el despido sin responsabilidad patronal.
La llegada del Mundial, que arranca este 11 de junio con un calendario de 104 partidos, generará entusiasmo entre los aficionados, pero también pone sobre la mesa dudas sobre las reglas laborales durante este periodo.
Aunque muchos encuentros coincidirán con la jornada laboral en Costa Rica, ver los partidos en horas de trabajo podría tener consecuencias.
De acuerdo con el abogado laboral Álvaro Aguilar, el campeonato no suspende las obligaciones laborales, por lo que ver partidos sin autorización del empleador puede considerarse abandono de trabajo.
El especialista explica que esto aplica incluso cuando la persona permanece en su espacio laboral, pero se distrae utilizando dispositivos como celulares o tabletas para seguir los partidos.Además, el uso indebido de incapacidades médicas para ver encuentros podría derivar en sanciones más severas. Aguilar advierte que, si una persona con incapacidad sale de su casa para asistir a bares, restaurantes o actividades como fanfest, podría estar incumpliendo la finalidad del reposo médico.
Esta situación puede generar una pérdida de confianza por parte del empleador, lo que incluso podría justificar un despido sin responsabilidad patronal, dependiendo del caso.
Sin embargo, el abogado aclara que para aplicar cualquier sanción, el patrono debe contar con pruebas suficientes. La carga de la prueba recae en el empleador, quien debe demostrar que el trabajador actuó de forma indebida, ya sea incumpliendo la incapacidad o falseando información.
En cuanto al teletrabajo, aunque las condiciones son distintas, las reglas también aplican. Aunque es más difícil de comprobar, distraerse viendo partidos durante la jornada podría considerarse una falta laboral.
En todos los casos, la clave está en la autorización del empleador. Si existe un acuerdo previo, como horarios flexibles o pausas para ver partidos, no habría incumplimiento.