Ver partidos del Mundial en el trabajo puede considerarse abandono laboral, advierte experto

La llegada del Mundial, que arranca este 11 de junio con un calendario de 104 partidos, generará entusiasmo entre los aficionados, pero también pone sobre la mesa dudas sobre las reglas laborales durante este periodo.

Aunque muchos encuentros coincidirán con la jornada laboral en Costa Rica, ver los partidos en horas de trabajo podría tener consecuencias.

De acuerdo con el abogado laboral Álvaro Aguilar, el campeonato no suspende las obligaciones laborales, por lo que ver partidos sin autorización del empleador puede considerarse abandono de trabajo.

El especialista explica que esto aplica incluso cuando la persona permanece en su espacio laboral, pero se distrae utilizando dispositivos como celulares o tabletas para seguir los partidos.

Además, el uso indebido de incapacidades médicas para ver encuentros podría derivar en sanciones más severas. Aguilar advierte que, si una persona con incapacidad sale de su casa para asistir a bares, restaurantes o actividades como fanfest, podría estar incumpliendo la finalidad del reposo médico.