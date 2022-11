Venta del BCR abriría puerta del gasto, dice expresidente del Central

14 de noviembre de 2022, 11:57 AM

El expresidente del Banco Central, Olivier Castro, aseguró que la venta del conglomerado del Banco de Costa Rica (BCR) solo serviría para que el Gobierno pueda gastar más.



La razón, según el economista, es que la reducción de la deuda que el Ejecutivo defiende con ese proyecto traería consigo un alivio a la presión que hoy ejerce la regla fiscal, una tentación para aumentar el gasto que, en un país deficitario como Costa Rica, solo podría ser aprovechado con nueva deuda.

“Resolver el problema de la deuda es una necesidad urgente, no hay duda, el asunto es cómo. Yo creo que la venta del banco, como está planteada en el proyecto, sería una reducción instantánea si es que no se usa para pagar intereses, porque entonces no habría reducción de nada.