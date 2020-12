Vendedor del Gordo: "Me alegré mucho porque lo vendí repartido"

Víctor Hugo Vargas, vendedor de lotería, se siente muy alegre tras repartir el premio mayor del Gordo Navideño.

"Me alegré mucho cuando me di cuenta, yo estaba viendo el sorteo, me alegré demasiado cuando vi que yo vendí el mayor porque lo vendí repartido", comentó Vargas a Telenoticias.

Su puesto de venta se ubica en el Mercado Central de Cartago. Asegura que ya ha llevado suerte con varios premios mayores.

Ahora las personas hacen fila para comprarle lotería por la buena suerte que tiene.

Repase la información completa en el video adjunto.