Vecinos se quejan por "quebrada de la basura": esto dice la Municipalidad de Tibás

El panorama en este lugar es triste: decenas de botellas y otros residuos que vienen desde otros cantones se acumulan en debajo del puente sobre la quebrada La Cangreja (Ver video adjunto a esta nota).

Quienes viven y pasan por la zona lamentan tener que observar esta situación. Además, temen que con la llegada de las lluvias se provoque un colapso de la estructura y claman a las autoridades para que lo limpien pronto.

"Hay que hacer mucha conciencia con botar la basura en su lugar, viene la contaminación y el río se llena de basura: eso va a dar a nuestros mares y a nuestra atmósfera", aseguró Marianela Zamora, vecina afectada.

"Eso es de siempre, se les ha avisado y nunca hacen nada, y ahora con las lluvias, el dengue y todo eso, y los chiquillos que tienen que ir para la escuela, pasar por aquí cuando se inunda, se rebalsa, no se puede caminar", agregó Paulo Zeledón.

Por su parte, en la Municipalidad de Tibás indican que están en el proceso de contratación de una maquinaria para retirar los desechos.

"Vamos a continuar con estos procesos y estas campañas de limpieza a lo largo del cantón. Tenemos la esperanza de que, algún día, esos botaderos clandestinos desaparezcan y poder mitigar el impacto de esa cantidad de basura", respondió José Cojal, vocero municipal.

También, desde el gobierno local piden a la ciudadanía sacar la basura solamente los días que pasa el camión y no pagarle a nadie para que se lleve las bolsas.