Vecinos protestan frente a Banhvi: “Tenemos 7 años de estar esperando por una casa digna”

Sin recursos ni vivienda propia, 192 familias de Tucurrique de Jiménez llevan años esperando la aprobación del proyecto habitacional Sabanillas. Cansados de la incertidumbre, decidieron trasladarse hasta la capital para protestar pacíficamente frente al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

Entre ellos, está Maruja Leyton, una adulta mayor que vive en condición de pobreza y clama por una vivienda para ella y su hijo.

"Yo vivo en un rancho y se le mete mucho el agua cuando llueve, mucha gotera. Yo necesito para mí y mi hijo", expresó Leyton.

Su historia refleja la difícil situación de muchas otras familias que continúan esperando la oportunidad de acceder a una vivienda social.

"Todos aquí tenemos hijos, aquí no hay nadie que no tenga hijos, no tenemos casa. Usted pregunta aquí, la mayoría pagamos casas todos los meses. Si existe esta posibilidad, todos somos costarricenses, todos tenemos hijos ticos, que nos ayuden por el futuro de nuestros hijos", dijo Carolina González, quien participó en la protesta.