Vecinos improvisan con bolsas y ramas para alertar sobre enorme hueco en Curridabat

Con bolsas y ramas, vecinos de Hacienda Vieja , diagonal al Ebais, intentan proteger a los conductores de un enorme hueco que se formó en la vía.

Cansados de esperar una solución oficial, los pobladores decidieron marcar la zona afectada y rellenarla de manera improvisada con ramas, bolsas y otros objetos, con el fin de evitar accidentes.

De acuerdo con los vecinos, la reparación corresponde a la Municipalidad de Curridabat. Sin embargo, pese a los llamados y mensajes enviados al alcalde Errol Andrés Solano, al cierre de edición no hubo respuesta oficial.

La comunidad insiste en que el hueco representa un riesgo constante para quienes transitan por el sector y exige una intervención inmediata.