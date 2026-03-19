Vecinos del relleno sanitario El Huazo enfrentan basura, malos olores y contaminación

El Parque de Tecnología Ambiental Aczarri, más conocido como relleno sanitario El Huazo, alcanzó un nivel crítico y su vida útil se agotaría en setiembre.

Este es el escenario diario en las comunidades cercanas, donde el parque procesa cerca de 2.100 toneladas de desechos al día y ya utiliza espacios próximos a las viviendas.

Don Alexander es uno de los vecinos que reside más cerca del relleno, aunque podría no permanecer ahí por mucho tiempo, pues las casas de sus familiares ya fueron declaradas inhabitables.

El relleno, operado por la empresa EBI, recibe desechos de gran parte del Gran Área Metropolitana, Cartago e incluso cantones de la zona sur.

La vida útil del parque empresarial se agotará en setiembre próximo. Para evitar el colapso, el Ministerio de Salud extendió el reglamento que permite trasladar la basura del GAM hacia los rellenos sanitarios de Puntarenas y Limón.