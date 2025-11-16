Vecinos de Nosara denuncian botaderos y contaminación de ríos

Diversas comunidades de Nosara alertan sobre la presencia de botaderos clandestinos y la contaminación de los cauces de ríos, lo que afecta directamente al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional.

Marco Villegas, de la Asociación Cívica de Nosara, indicó que esta situación perjudica a la fauna y al ecosistema de la zona, y pidió a la Municipalidad, al Ministerio de Salud y al MINAE tomar acciones inmediatas para frenar la contaminación.

Las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.