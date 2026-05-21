Vecinos de Limón reportan daños materiales por paso de onda tropical #3

Las fuertes lluvias provocadas por el paso de la onda tropical número 3 dejaron inundaciones, daños materiales y comunidades afectadas en distintos sectores de Limón. En Matina, vecinos reportan pérdidas de vehículos, electrodomésticos y dificultades para acceder a alimentos tras el desbordamiento de ríos y canales.



Las inundaciones continúan afectando comunidades del cantón de Matina, en Limón, tras las intensas precipitaciones registradas durante el paso de la onda tropical #3 por Costa Rica (ver video adjunto de Telenoticias).



Uno de los sectores más golpeados es Calle Los Berros, donde el agua todavía supera la altura de la rodilla en algunos puntos. Vecinos reportan daños en viviendas y vehículos. Además, denuncian que las inundaciones son recurrentes.



Idania, vecina afectada, aseguró que el nivel del agua subió en pocos minutos y no logró mover su carro antes de que quedara completamente cubierto.

“Cuando yo vi, ya estaba por la rodilla. Cuando vine a sacarlo, ya me llegaba aquí”, relató.

La afectada indicó que permanece atrapada junto a su familia debido al agua acumulada. También afirmó que el descenso del nivel suele tardar entre tres y cinco días.



La mujer recordó pérdidas anteriores por inundaciones. Señaló daños en electrodomésticos, ropa y otros bienes. En esta ocasión, teme perder también su vehículo.



La situación económica agrava el panorama para varias familias. Según explicó, su esposo perdió recientemente el empleo en una plantación bananera.



Entre las principales necesidades mencionó alimentos y apoyo humanitario mientras persista la emergencia.



Las inundaciones en Matina ocurrieron tras el desbordamiento de un canal alimentado por los ríos Barbilla, San Miguel y Chirripó. El aumento del caudal respondió a las fuertes lluvias registradas durante la noche del martes.

Las afectaciones también se reportaron en otros cantones de Limón, entre ellos Siquirres, Talamanca y el cantón central. En Valle de La Estrella hubo comunidades indígenas aisladas por la caída de árboles y el desbordamiento de ríos.

La alcaldesa del cantón central de Limón informó que autoridades habilitaron espacios para personas desplazadas y mantienen inspecciones en la red vial cantonal.

Equipos municipales, cuerpos de rescate y comités de emergencia continúan con evaluaciones de daños y atención a las comunidades impactadas.

La Comisión Nacional de Emergencias mantiene en alerta verde los seis cantones de Limón. La medida también incluye Turrialba, en Cartago, y Sarapiquí, en Heredia, debido a inundaciones, ríos crecidos y afectaciones en infraestructura.

Las condiciones meteorológicas mejoraron durante las últimas horas. La ausencia de lluvias permitió una reducción gradual del nivel del agua en algunas zonas y facilitó la identificación de daños.