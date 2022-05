Vecinos de Hatillo bloquean Circunvalación como protesta por falta de agua

Un grupo de vecinos de Hatillo 6 bloquea el paso por Circunvalación, la mañana de este lunes, como protesta por los constantes cortes de agua.

De manera intermitente, los manifestantes cierran ambos sentidos de la vía por espacios de 15 minutos y, después, vuelven a abrir. Por esa razón, se reportan largas filas de vehículos en ambos sentidos.

"Son más de 12 horas diarias de corte, de lunes a lunes. Ya estamos cansados, son más de 10 años de estar en lo mismo. Siempre, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) nos da atolito con el dedo y necesitamos una solución", dijo Rolando Rivera, vecino.

Video grabado por un equipo de Telenoticias en la zona:





La intención es que el presidente de la institución, Tomás Martínez, se acerque a conversar con ellos, sin posibilidad de que "envíe a nadie más a hablar"

"No vamos a parar de hacer bloqueos hasta que no nos solucionen, ya estamos cansados, no más", añadió Rivera.

Teletica.com solicitó una reacción al AyA. En la oficina de prensa aseguraron que la enviarían en el transcurso de la mañana.