Vecinos de Guanacaste buscan evitar ataques de jaguares y pumas con cercas eléctricas

Ganaderos del cantón de La Cruz, en Guanacaste, iniciaron la instalación de cercas eléctricas en sus fincas como medida para reducir los ataques de jaguares y pumas contra el ganado, una problemática que ha aumentado durante el 2024.

La iniciativa surge tras una serie de incidentes registrados en la zona, que llevaron a las autoridades locales, en conjunto con productores agropecuarios, a tomar acciones concretas para proteger sus animales y disminuir la presencia de felinos en áreas productivas.

Las cercas eléctricas ya fueron colocadas en fincas como La Florcita y Las Palomas, y se espera que más productores se sumen al programa en los próximos meses. Según reportes locales, los ataques ocurren principalmente durante la noche, cuando los felinos se acercan en busca de alimento.

Expertos señalan que tanto los jaguares como los pumas se ven afectados por la pérdida de hábitat y la cacería, lo que los obliga a desplazarse hacia zonas ganaderas en busca de recursos.

Las autoridades indicaron que continuarán escuchando a los ganaderos para implementar nuevas medidas que beneficien tanto a las comunidades como a la conservación de la fauna silvestre.