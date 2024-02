Vecinos de Goicoechea, Moravia y Tibás pueden usar agua para lavarse manos y bañarse

“Siguen los problemas, por ejemplo, hoy pusieron agua en horas de la mañana, luego no comunicaron que la iban a quitar, desde las 10 a. m. hasta este momento, los vehículos o los cisterna aparecen y desaparecen sin ninguna programación, en un sector de Moravia reportan que tienen dos días que los cisternas no aparecen, no hay estrategia fija a seguir por parte del AyA, ya vienen las elecciones municipales y no hay agua, además las escuelas entran el lunes, también necesitan el agua”, dijo Alberto Solano, manifestante.