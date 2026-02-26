Vecinos de condominio en Alajuela piden salvar a patos tras orden de SINAC de no alimentarlos

Los vecinos del residencial Campo Real, en San Rafael de Alajuela, manifestaron su preocupación ante la orden emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que prohíbe alimentar a los patos que habitan en un lago artificial dentro del condominio.

Según los habitantes, la medida estaría provocando que las aves mueran de hambre y comiencen a presentar conductas agresivas entre ellas.

María Fernanda Valverde, vecina del condominio y coordinadora del movimiento “¡Salvemos a los patos de Campo Real!”, explicó a Teletica.com que el complejo fue desarrollado hace aproximadamente 20 años y que, desde entonces, los animales forman parte del lugar.

“Los patos fueron traídos por la desarrolladora y muchos nacieron aquí. Han sido alimentados por años y dependen de la intervención humana”, señaló Valverde.

﻿De acuerdo con su testimonio, la situación inició cuando un residente presentó una denuncia ante el SINAC por una supuesta sobrepoblación de aves. Tras una inspección, la entidad determinó que se trataba de fauna silvestre y emitió un apercibimiento formal al administrador del condominio, prohibiendo la alimentación de los animales, documento al que este medio tuvo acceso.

Desde entonces —aseguran los denunciantes— se prohibió a los condóminos dar alimento a los patos, tortugas y hasta tilapias que habitan el lago artificial.

Valverde sostiene que el condominio contaba anteriormente con un presupuesto destinado a alimento y atención veterinaria para las aves, pero que ese rubro fue eliminado.

Señalamientos de afectaciones y conductas anómalas

Según la representante del movimiento, la falta de alimentación ya estaría generando consecuencias. Asegura que se han presentado casos de patos muertos y episodios de agresión entre las aves.

“Se están empezando a atacar entre ellos. Hay patitos que han muerto. Esto no es un comportamiento normal; responde a la falta de alimento”, afirmó.

La vecina indicó que cuentan con criterios veterinarios y biológicos que, según ella, advierten sobre posibles afectaciones hepáticas y gástricas en las aves debido al cambio abrupto en su alimentación.

Además, cuestionó que el lago sea un entorno verdaderamente silvestre, ya que se trata de un estanque artificial con condiciones limitadas de vegetación y alimento natural. También señaló que recientemente se colocó una cerca alrededor del lago, lo que —a su criterio— restringe aún más la movilidad de los animales.

Por su parte, la doctora Raquel Meneses, veterinaria especialista en vida silvestre, señaló mediante otro documento que el “no alimentar a los animales de inmediato es una decisión muy seria, ya que todos los cambios en relación a la alimentación de animales deben ser hechos de manera progresiva, porque para las aves eso puede significar múltiples complicaciones”.



Piden revisión de la medida

Los residentes solicitan al SINAC que reevalúe la orden y que se establezca un plan de manejo adecuado que contemple la condición particular de las aves, muchas de las cuales —según indican— nacieron en el lugar.

“Lo que pedimos es que revisen el caso con todo el contexto. No se puede cortar la alimentación de un día para otro sin un plan técnico que garantice su bienestar”, expresó Valverde.

En el condominio habitan aproximadamente entre 100 y 150 patos, así como cerca de 10 tortugas, según estimaciones de los vecinos.

SINAC defiende medida

Tras una consulta realizada por Teletica.com, en el SINAC confirmaron que la medida es atendida por la Oficina de Alajuela del Área de Conservación Central (ACC), a solicitud de la administración de los condominios, y que, durante una visita de campo, los funcionarios identificaron al menos dos especies silvestres: Cairina moschata y Dendrocygna autumnalis. En cumplimiento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N.° 7317, es que giraron una orden administrativa que prohíbe a los residentes alimentar a estos animales.

¿Qué buscan con esta medida?

Los expertos del SINAC aseguran que la medida busca que la población de Dendrocygna autumnalis, que conserva capacidad de vuelo, al no tener alimento, migre hacia ecosistemas naturales con condiciones adecuadas para su supervivencia.

Mientras que, en el caso de los Cairina moschata, que han perdido la capacidad de volar debido a su impronta con los seres humanos, “se consulta a centros de manejo de fauna silvestre inscritos ante el SINAC sobre la posibilidad de recibirlos para valoración zoosanitaria y eventual reubicación”.

Las autoridades afirmaron que han sostenido reuniones con los condóminos para explicar las implicaciones legales de alimentar a la fauna silvestre.

“La ley establece que la fauna es de dominio público y sanciona con multas de entre el 15% y el 30% de un salario base a quienes suministren alimentos o sustancias no autorizadas sin permiso del Sistema Nacional de Áreas de Conservación”, concluyeron.

Administrador de condominio: “Estoy amarrado de manos”

Teletica.com también conversó con Christian Campos, administrador del condominio Campo Real, quien aseguró que no se trata de una falta de interés por los animales, sino de una limitación legal y administrativa: “No es que no quiera a los patos, lo que pasa es que tengo un tema que no puedo resolver tan fácil porque estoy amarrado de manos. Tengo a la gente de SINAC con una orden”, explicó.

Campos señaló que algunos vecinos consideran que los patos podrían morir si se les deja de alimentar, mientras que el SINAC les sostiene que el lago cuenta con peces y microorganismos suficientes para su subsistencia. Además, los especialistas les aseguraron que los patos pueden escarbar la tierra y alimentarse de hojas secas, zacate y corteza de árboles.

El administrador también mencionó que se han presentado casos aislados de agresiones entre ellos, pero aclaró que no se deben a la falta de alimento, sino a comportamientos naturales de la especie.

“Se dio el caso de que una mamá pata abandonó a sus patitos y estos fueron atacados por los patos más grandes, pero fue un caso aislado, no es como dicen que se están atacando porque se mueren de hambre”, indicó.

Otro de los problemas expuestos es la sobrepoblación, que genera inconvenientes en las áreas comunes del condominio, como piscinas y jardines. Según Campos, esta situación se debe a que los animales encuentran comida y refugio en el lugar, lo que evita que migren.

El encargado recalcó que debe acatar las disposiciones del SINAC y que no puede incumplir una orden oficial: “Yo tengo que respetar lo que dice SINAC, porque si me manda una orden y yo la incumplo, estoy poniendo en riesgo a los condóminos”.

Finalmente, reconoció que existen limitaciones económicas para implementar medidas como la siembra de plantas o la creación de entornos más verdes, ya que estas acciones requieren recursos que deben ser aprobados por la mayoría de los residentes.

Agregó que la solución debe surgir del criterio de biólogos expertos y de la autoridad reguladora, “siempre buscando el equilibrio entre el bienestar de los animales y la convivencia de los residentes”.