Vecinos de Barrio Dent piden declarar emergencia tras fuertes inundaciones

Los vecinos de Barrio Dent exigen que se declare estado de emergencia luego de las intensas lluvias de esta semana, que provocaron graves inundaciones y múltiples daños en viviendas y vehículos.

Las imágenes compartidas por los afectados muestran la magnitud del desastre. En una de las casas, el agua alcanzó más de dos metros de altura, llegando incluso hasta la segunda planta. La fuerza de la corriente destruyó portones, ventanales, vidrios y provocó el colapso de paredes en este sector capitalino.

Otra de las viviendas afectadas evidencia la magnitud de la emergencia: un automóvil y un cuadriciclo quedaron prácticamente inservibles tras ser arrastrados por la corriente.

Muchos vecinos tuvieron que ser rescatados por cuerpos de socorro, algunos en brazos de policías y otros en pangas de Bomberos y Cruz Roja.

Los habitantes describen lo ocurrido como una inundación sin precedentes en la zona, con una fuerza y un nivel de agua nunca antes registrados.

Ante esta situación, solicitan a las autoridades que se declare emergencia para poder invertir en soluciones definitivas que eviten nuevas tragedias.

Mientras tanto, los vecinos continúan viviendo con la incertidumbre de que cada nuevo aguacero pueda provocar una inundación similar a la del pasado jueves.