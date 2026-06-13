Vecinos de Aserrí denuncian cortes y que en ocasiones el agua les llega sucia

Algunos habitantes de Aserrí han tenido que invertir en tanques para no sufrir por el faltante de agua.

Hace una semana, los vecinos se quedaron cuatro días sin el líquido vital. Para ellos, ese problema se ha convertido en algo desesperante ﻿(vea video adjunto)﻿.

Por ello claman a su municipalidad acciones para no tener que seguir pasando por ese tipo de situaciones.

Los ciudadanos además temen un brote de enfermedades.

Desde el gobierno local aseguran que trabajan de la mano con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la búsqueda de soluciones al problema.

