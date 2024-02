Vecinos de Alajuelita realizan protestas por cortes de agua

Vecinos de las comunidades San Felipe, zona de la Aurora y Alajuelinda del cantón de Alajuelita realizan manifestaciones, exigiendo que no se les suspenda el servicio de agua potable (ver video de Telenoticias)



Los manifestantes aseguran que desde que inició el año han tenido cortes sin aviso y no han contado con la distribución o el suministro de agua por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) no busca soluciones para esta población.



Ayer, durante la tarde y noche, bloquearon el paso de la carretera principal a Alajuelita, ya que la situación incrementa.