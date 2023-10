Vecinos bloquean acceso a rotonda del Bicentenario por constantes cortes de agua

"Yo tengo a mi mamá adulta mayor, a la cual tengo que bañar día a día. He comprado el agua, pero para tomar. Lo que se recoge no da para el hogar. Y voy a denunciar a Acueductos porque, tras de cuernos, palos: pese a que hemos estado sin agua varios días todos los meses, me llegó el recibo altísimo, donde estamos las personas, donde se hace lo mismo a diario en un hogar", señaló.