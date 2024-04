Vecinos afectados por cortes de agua, sindicatos y estudiantes protestan en San José

Las críticas por la escasez de agua, los reclamos asociados a la actualidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el malestar de algunos sectores por políticas públicas de la administración de Rodrigo Chaves marcan el pulso de una marcha que avanza por el centro de San José. El movimiento, convocado por el Frente Nacional de Lucha (FNL), salió a eso de las 9:30 a. m. del Parque de La Merced y tomó la Avenida Segunda, con dirección a la Plaza de la Justicia, donde están previstos los discursos finales. La protesta, no obstante, no fue tan nutrida como inicialmente se esperaba (ver imágenes adjuntas). “Nos vamos a hacer oír, así sea con miles, cientos o con cuatro gatos, como nos dijeron”, advirtió en conversación con Teletica.com el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud), Jorge Cartín. Para este dirigente, el hecho de que el movimiento afrontara dificultades como la falta de recursos para poder desplazar a interesados a participar, o las limitaciones impuestas por las recientes reformas al derecho de huelga; no deslegitiman la manifestación ni sus demandas. En ese sentido, hizo el llamado al Gobierno de la República para que escuche las peticiones de este colectivo. El Frente de Lucha, explicó Cartín, es abierto y lo componen más de 65 organizaciones.

Más diversa aún fue la marcha, pues a ella se sumaron organizaciones de derechos humanos, de pueblos indígenas, ecologistas, sanitarias, estudiantiles y del Magisterio Nacional, entre otras. Una de las grandes ausentes fue la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), cuyo secretario general, Albino Vargas, explicó que no se presentarían, pues sus esfuerzos están dirigidos en la marcha de 1º de mayo.



La diputada Rocío Alfaro, del Partido Frente Amplio (PFA), reconoció que si bien el movimiento no fue tan amplio, no deja de ser relevante.



Sobre todo, porque se trata de una “expresión importante de malestar con un Ejecutivo inoperante, que no hace nada y más bien parece empujar al conflicto”, expuso la legisladora.



Junto a ella se logró observar a su compañero de bancada, Jonathan Acuña, así como al jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo.



Alfaro fue enfática en la necesidad de soluciones prontas a los problemas de agua que se viven en cantones como San José, Goicoechea, Moravia, Coronado y otros.



En esa línea, el representante de la Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON) y de Ríos Vivos, Óscar Beita, insistió en la urgencia de proteger los cuerpos de agua de y ecosistemas, con políticas distintas a las actuales, que “están embargando a todo el país en distintas áreas”.



A la cita, además de las federaciones estudiantiles de las universidades de Costa Rica (UNA) y Nacional de Costa Rica (UCR), acudió el rector de la primera, Gustavo Gutiérrez.



El académico resaltó que su participación respondía a los motivos iniciales de la convocatoria, que era la “defensa sólida” de la seguridad social. En conversación con este medio, el rector insistió a Chaves en que instale mesas de diálogo, para que se escuchen los reclamos del pueblo.



Apuntó, además, su preocupación por la creciente deuda que mantiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como la urgencia de mejores condiciones laborales y de servicios; incluida la construcción del nuevo hospital de Cartago.



Con él coincidió el secretario de Conflictos de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Carlos Báez.