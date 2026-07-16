Vecino de Pocosol tenía que esperar 24 años para atender un dolor de rodilla

La vida de don Gerardo Gutiérrez Calero le cambió por completo: cualquier movimiento que hiciera le provocaba intensas molestias. El dolor se volvió parte de su rutina.



Todo comenzó cuando una de sus rodillas se le inflamó de forma importante. Caminar, trabajar y realizar actividades tan simples como subir unas gradas o permanecer mucho tiempo de pie se convirtieron en un verdadero desafío.

Durante siete meses convivió con dolores muy fuertes, esperando que el sistema de salud le ofreciera una respuesta.

Esa respuesta llegó el año pasado, pero no como esperaba. A don Gerardo le programaron una cita para dentro de décadas.

Este vecino de San Carlos tenía 48 años en ese momento y le programaron la atención médica para dentro de 24 años. Es decir, lo atenderían a los 72 años.

Don Gerardo decidió no quedarse de brazos cruzados: Presentó un recurso de amparo con la esperanza de que su caso fuera revisado. La gestión dio resultado y logró que le adelantaran la atención para enero de este año.

Pero la historia no terminó ahí. Después de esa valoración, recibió una nueva programación.

Esta vez ya no para el 2049, pero sí para el 2029, una nueva espera de cerca de 48 meses para continuar con el proceso médico que necesita.

Con este nuevo caso, un equipo de Telenoticias regresó al Hospital de San Carlos donde fue recibido por el director Daniel Abarca.

Él confirmó esa realidad que vive el centro médico e incluso comenta que en su momento algunas citas fueron programadas hasta dentro de 29 años, es decir, en el 2054.

Ahora en el centro médico está implementando diversos mecanismos para darle atención lo más pronto a estos pacientes; sin embargo, la espera siempre tendrá que ser de mínimo 4 o 5 años más.

Las listas de espera no solo acumulan números. También acumulan dolores, limitaciones, incertidumbre y la sensación de que el tiempo avanza más rápido que las soluciones.

Don Gerardo dice no tener otra alternativa que aplicar remedios caseros y esperar que llegue rápido el día que por fin lo puedan atender.