Vecino de Moravia solicitó 12 cédulas en apenas 14 meses

El Registro Civil reportó un caso inusual en San Vicente de Moravia: un hombre de 33 años ha solicitado doce cédulas de identidad en los últimos 14 meses.

De acuerdo con la normativa vigente, a partir de la segunda reposición en un mismo año calendario, se debe cancelar un monto cercano a los ₡6.000 por cada solicitud. Esta disposición entró en vigor en febrero de 2025.

El caso no es aislado. Una mujer de 38 años, vecina de Goicoechea, ya ha pagado por siete reposiciones de su documento de identidad.

Solo en marzo de este año se repusieron poco más de 4.500 cédulas en todo el país, lo que refleja la magnitud del fenómeno y la presión que enfrenta el Registro Civil en la gestión de documentos de identidad.