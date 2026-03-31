Vecino de Limón gana ₡32,5 millones del Acumulado 2 de la JPS

Un vecino de Limón, de entre 46 y 50 años, se convirtió en el nuevo ganador del Acumulado 2 de la Junta de Protección Social (JPS), tras cobrar un premio por ₡32,5 millones en las oficinas de la institución.



De acuerdo con la JPS, el afortunado adquirió la fracción ganadora, número 96 con la serie 056, en la misma provincia caribeña donde reside y decidió canjear personalmente el premio. El monto será destinado a la compra de un certificado de inversión, como parte de su planificación financiera a futuro.



La entidad confirmó que con este pago se completa la entrega total de los premios correspondientes al Acumulado 2, uno de los incentivos más atractivos para quienes participan en los sorteos oficiales.



Desde la institución recordaron a la ciudadanía que al adquirir productos de la JPS no solo se opta por premios millonarios, sino que también se contribuye al financiamiento de programas sociales en beneficio de poblaciones vulnerables en todo el país, en el marco de la Ley 8718.



Asimismo, reiteraron su compromiso con la transparencia, el pago oportuno y la correcta administración de los recursos respaldados por el Estado.

