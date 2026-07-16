Vecino de Heredia se convierte en nuevo caso de viruela símica

El Ministerio de Salud confirmó, la mañana de este jueves, un tercer caso de viruela símica (mpox).

Se trata de un hombre de 37 años, vecino de Heredia, quien, aunque no ha salido de Costa Rica en los últimos 30 días, sí tiene relación epidemiológica con el sujeto de 27 años señalado como el segundo contagio identificado recientemente en el país.

El paciente se encuentra en condición estable y cumple una orden sanitaria de aislamiento, confirmó la cartera.

Adicional a los casos antes señalados, se tiene que el primer contagio es un sujeto de 52 años, vecino de San José.

La autoridad sanitaria indicó que, junto al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mantiene activa una investigación para identificar la fuente de las infecciones, dar seguimiento a los contactos de cada caso y aplicar las medidas de vigilancia y control.

Vale recordar que la viruela símica es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto físico estrecho con una persona infectada, incluido el contacto piel con piel, sexual, con lesiones en la piel, fluidos corporales, secreciones respiratorias durante un contacto prolongado o mediante objetos contaminados de uso personal.

Para reducir el riesgo de transmisión, se recomienda:

Evitar el contacto físico estrecho con personas que presenten lesiones compatibles con la enfermedad o que tengan un diagnóstico confirmado.

No compartir objetos de uso personal, como toallas, ropa de cama o utensilios, con enfermos.

Mantener una adecuada higiene de manos de forma frecuente.

La institución llamó a quienes presenten lesiones en la piel similares a granos o ampollas, acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, dolores musculares o malestar general, a acudir al establecimiento de salud más cercano para su valoración.