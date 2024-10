Vecina de Puntarenas vive en condición de pobreza extrema y necesita de su ayuda

Una vecina de Buenos Aires de Puntarenas necesita de su ayuda para solventar sus necesidades básicas de vivienda, alimentación y salud.



Doña María Margarita Obando, de 57 años, vive en un ranchito.

La necesidad y pobreza extrema son parte del diario vivir de esta vecina de Buenos Aires (ver video adjunto de Telenoticias).

Padece de varias enfermedades que le impiden tener una vida normal y eso se suma el no tener ni tan siquiera para poder satisfacer sus necesidades básicas.

“Yo vivo mal porque no tengo, a veces unos conocidos me dan un poco de comida, pero a veces no tengo nada, a veces tengo que pagar basura en la municipalidad, pero no tengo cómo y vivo mal”, contó la mujer.