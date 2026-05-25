Vecina de Ciudad Colón cuenta lo que vivió tras contagiarse de Salmonella

Una vecina de Ciudad Colón pasó cinco días internada en un centro médico luego de sufrir una fuerte infección por Salmonella, en medio del brote que ya suma 32 casos bajo investigación y un fallecimiento que podría estar relacionado con esta bacteria.

La mujer conversó con Telenoticias, en identidad protegida, pocas horas después de recibir el alta médica y relató el difícil proceso que enfrentó desde que comenzaron los síntomas.

“Estaba Internada en un centro médico desde el domingo por la noche con mucha fiebre, escalofríos, mucha fiebre, mucho dolor de cuerpo increíble, una que otra retracción de estómago. Y ya después eran diarreas abundantes”, contó.

Según explicó, un día antes de sentirse enferma consumió pollo frito en un establecimiento comercial de Ciudad Colón que actualmente es investigado por las autoridades sanitarias.

La vecina indicó que inicialmente creyó que se trataba de un simple resfrío, hasta que descubrió que otras personas cercanas presentaban síntomas similares.

“Ahí fue donde me di cuenta porque la persona que llamé me dice: ‘No puedo ayudarle porque mi esposa está igual’. Me dice: ‘Váyase mejor para un centro de salud﻿’”, recordó.

El Ministerio de Salud confirmó que actualmente existen 32 casos con asociación epidemiológica vinculados al consumo de alimentos en el local bajo investigación. De esos pacientes, 12 ya dieron positivo por Salmonella.

Además, las autoridades mantienen en análisis el fallecimiento de un vecino de la zona para determinar si tiene relación con el brote.

La mujer aseguró que frecuentaba regularmente el comercio y que nunca había tenido problemas antes.

“Uno se confía mucho porque yo era básicamente todos los domingos al mismo establecimiento a comer y nunca me había pasado nada”, dijo.

También explicó que no todas las personas reaccionan igual ante la bacteria.

“En casa tengo una adulta mayor. Ella consumió y no le ocurrió absolutamente nada, pero tal vez yo, por patologías personales, estar con más débil”, comentó.

La investigación epidemiológica está a cargo del Ministerio de Salud, junto con la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud y el Servicio Nacional de Salud Animal.

Las autoridades recordaron que la Salmonella es una bacteria que suele transmitirse por alimentos mal manipulados, contaminación cruzada o ruptura de la cadena de frío.

Por ello, recomendaron verificar que los comercios cuenten con permisos sanitarios vigentes, mantengan condiciones adecuadas de higiene y apliquen correctamente las medidas de manipulación de alimentos.

“Hay que tener más control del Ministerio de Salud en los restaurantes. Aquí cada 50 metros hay una soda, muy buenas, pero el Ministerio de Salud no controla eso. Simplemente está por la libre”, afirmó un vecino

Mientras tanto, la investigación continúa y mantiene preocupados a muchos vecinos de Ciudad Colón.