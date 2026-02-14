Vecina de Aserrí paga cinco reposiciones y suma ocho cédulas este año

Una mujer de 31 años, vecina de Aserrí, se convirtió en la persona que más cédulas ha solicitado en el último año, con un total de ocho trámites.

De estas, cinco fueron pagadas, mientras que la primera correspondió a una reposición gratuita y las dos últimas se realizaron el mes pasado, cuando no se cobraba por motivo de las elecciones presidenciales.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también reportó que existen otras dos personas con múltiples solicitudes. Se trata de una mujer de 36 años, vecina de Tibás, y un hombre de 32 años inscrito en Aserrí, quienes registran seis trámites cada uno. En ambos casos, han tenido que pagar cinco veces por la reposición del documento.

Actualmente, el costo de cada cédula es de 11,92 dólares, equivalente a casi 6.000 colones. Las autoridades mantienen un registro detallado de estas solicitudes para garantizar el control y la transparencia en la emisión de documentos de identidad.