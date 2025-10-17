Vea las impresionantes imágenes de la destrucción tras inundaciones en Barrio Dent

Las lluvias del jueves dejaron impresionantes imágenes entre las viviendas afectadas en Barrio Dent, uno de los conjuntos urbanos más reconocidos del centro de San José.

La cantidad de agua alcanzó tal nivel que incluso superó los dos metros de altura, provocando la destrucción completa de muros de varias viviendas afectadas. También, la fuerza arrancó una puerta, que quedó prensada contra un cuadraciclo que volcó y se encajó debajo de un vehículo, levantando parte de su carrocería.

La inundación ocurrió producto del desbordamiento de la quebrada Los Negritos, muy cerca del barrio.

Según vecinos de la zona, este tipo de incidentes eran habituales hace más de 50 años, pero en épocas recientes no se había presentado algo similar.

La emergencia dejó las siguientes imágenes:

​Las autoridades tuvieron que sacar en brazos a varias personas, adultas mayores y personas con discapacidad, que quedaron atrapadas en sus viviendas por el agua.

​La fuerza del agua subió más de dos metros de alto, lo que implicó que incluso varios techos quedaran completamente arrancados.

​Las tapias de algunas viviendas se vieron comprometidas casi por completo. Vecinos relataron que la mayoría de casas construyeron muros para frenar el paso del agua, pero esta vez, fueron completamente insuficientes.

​Un cuadraciclo fue arrastrado por la fuerza del agua y quedó prensado por debajo de la carrocería de un vehículo, levantándolo de forma considerable. Incluso, una puerta también fue arrastrada por el agua.

​Múltiples muebles quedaron completamente volcados y apuñados, la fuerza del agua implicó que flotaran por las habitaciones de las casas afectadas.

​El agua dañó muebles de tela, ropa, electrodomésticos y los daños en las viviendas ascienden a millones de colones en múltiples casos.