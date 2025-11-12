Vea el momento en que explotan enorme piedra en Ruta 32

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) eliminó, este miércoles, la enorme piedra que amenazaba la seguridad de los conductores y obligaba a tener cerrado el paso por la Ruta 32.

El proceso de voladura en el kilómetro 31 concluyó a las 4: 30 p. m. y fue grabado en video (ver adjunto).

“El clima no nos permitió avanzar más rápido, pero lo logramos. Como pueden ver, ya la piedra no está.

“Ha sido una detonación exitosa y de inmediato inician las labores de limpieza y recolección para abrir el paso lo más pronto posible”, informó Efraím Zeledón, ministro de Obras Públicas y Transportes.

