Nacional
Vea el momento en que explotan enorme piedra en Ruta 32
Inmediatamente, el MOPT inició las labores de limpieza en la vía para abrir el paso lo antes posible.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) eliminó, este miércoles, la enorme piedra que amenazaba la seguridad de los conductores y obligaba a tener cerrado el paso por la Ruta 32.
El proceso de voladura en el kilómetro 31 concluyó a las 4: 30 p. m. y fue grabado en video (ver adjunto).
“El clima no nos permitió avanzar más rápido, pero lo logramos. Como pueden ver, ya la piedra no está.
“Ha sido una detonación exitosa y de inmediato inician las labores de limpieza y recolección para abrir el paso lo más pronto posible”, informó Efraím Zeledón, ministro de Obras Públicas y Transportes.
Noticia en desarrollo.