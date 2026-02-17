Vea aquí qué nombre le pusieron a los fósiles hallados en Cartago

Los dos gigantes descubiertos bajo tierra a la orilla de un río en Cartago ya tienen nombre. Así lo confirmó a Teletica.com el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

El mastodonte fue bautizado como Pital, mientras que el oso perezoso recibió el nombre de Tobby, escogidos por los arqueólogos responsables del hallazgo.

“En el caso de Tobby, es una analogía que la arqueóloga a cargo, junto con su familia, tiene algún cariño por ese nombre y decidieron utilizarlo”, explicó Rodríguez.

Los restos corresponden a megafauna pleistocénica y fueron descubiertos en el marco de investigaciones del Departamento de Historia Natural. El hallazgo representa un aporte significativo al conocimiento científico del país y fortalece el acervo paleontológico nacional.

La búsqueda se originó tras el reporte de un ciudadano sobre la posible presencia de fósiles en una propiedad privada. Luego de la inspección técnica y los análisis correspondientes, el Museo Nacional confirmó que se trataba de piezas de megafauna, lo que dio paso a una excavación con rigurosidad científica y trabajo especializado.

Hasta la fecha se han realizado 13 excavaciones y rescates, que permitieron recuperar 49 piezas fósiles. Entre ellas destacan una defensa completa de 1,60 metros, un fragmento adicional de defensa, vértebras, fémur, falanges, costillas y otros elementos que siguen en proceso de identificación y estudio.

Por la magnitud y cantidad de material recuperado, este hallazgo se considera uno de los más relevantes registrados en Costa Rica. De forma preliminar, los análisis geológicos del terreno y de las capas de sedimentación estiman que los restos tendrían una antigüedad de entre 10.000 y 40.000 años.