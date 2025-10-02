Vea aquí qué afectación vial hay en centro de San José por incendio mortal

Un incendio ocurrido la madrugada de este jueves en el antiguo Hotel Moderno, ubicado entre el Mercado Central y el Mercado Borbón, provocó importantes cierres y congestión vial en el centro de San José.

La emergencia, que ya dejó como saldo cinco personas fallecidas, afecta de manera directa el tránsito en varias arterias del casco central.



De acuerdo con información de Waze y reportes en vivo desde la zona, la mayor afectación se presenta en la avenida primera y en las calles que cruzan de sur a norte, entre ellas la Calle 8, Calle 10, Calle 6 y Calle 4, que se encuentran colapsadas por los cierres y la presencia de unidades de Bomberos y autoridades de emergencia (vea en la portada el video adjunto de Telenoticias).



En contraste, la Avenida Segunda y el bulevar de la Avenida Central se mantienen parcialmente despejados, aunque con paso lento por la cantidad de vehículos que buscan rutas alternas.



Las autoridades recomendaron a los conductores evitar ingresar al centro de San José y optar por vías periféricas al norte o al sur del casco urbano. En el caso del transporte público, usuarios de buses deben tomar previsiones por los desvíos y atrasos ocasionados.



El incendio se inició a las 2:33 a. m. y fue controlado cerca de las 3:01 a. m., aunque las labores de inspección continúan. Bomberos confirmaron que las salidas de emergencia del inmueble estaban bloqueadas, lo que habría complicado la evacuación de las víctimas.



El edificio, de tres plantas y con un área aproximada de 600 metros cuadrados, sufrió su principal daño en el tercer nivel, donde se concentró el fuego y se hallaron los cuerpos. Una sexta persona estaría aún desaparecida, según la información preliminar.





