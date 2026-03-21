Vea aquí la primera fotografía de Celso Gamboa en cárcel de Texas

Colaboró con esta información el periodista Elías Alvarado.

En el módulo 0B, celda número 15 y cama 1 de la Collin County Jail es donde el exmagistrado y exministro de Seguridad, Celso Gamboa, estará recluido en los próximos días.

Este viernes 20 de marzo, Gamboa y Edwin López, alias “Pecho de Rata”, se convirtieron en los primeros costarricenses extraditados a los Estados Unidos, tras ser acusados por este país por los presuntos delitos de fabricación y distribución de cocaína y conspiración para fabricar y distribuir cocaína.



Esta cárcel está ubicada en McKinney, Texas. Es la cárcel principal del condado de Collin, situado en el centro-norte del estado y es en donde Gamboa y López permanecerán durante algunos días.



La información sobre la ubicación del extraditado Gamboa fue publicada por el sitio web oficial de la cárcel, donde se observa la primera fotografía que le tomaron al ingresar, así como los detalles de sus características físicas.



A lo interno del centro se le asignó el número 422.136, el cual permite a las autoridades identificar al detenido dentro de su sistema; también funciona como un expediente carcelario administrativo para consultar el registro de visitas, el historial médico, los movimientos internos y los procesos logísticos dentro del centro penal.

Primeras imágenes de Celso y "Pecho de Rata" en EE. UU.

Por su parte, López está ubicado también en el módulo 0B, pero en la celda 03 y en la cama 1. Su número de identificación interna es 422.138.







En ambos perfiles de registro se indica que el ingreso a este centro penal fue el 20 de marzo de 2026.