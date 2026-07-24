Vea aquí la primera foto de "Diablo" detenido

Alejandro Arias Monge, conocido como alias "Diablo", fue detenido este viernes 24 de julio durante un operativo policial en una finca ubicada en Horquetas de Sarapiquí, Heredia.

La captura pone fin a una búsqueda que se extendió durante una década. Arias Monge figuraba como el hombre más buscado por las autoridades costarricenses.

El director general a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmó que el operativo comenzó a las 5 a. m. en San Bernardino.

Vea aquí la primera fotografía de la detención:

En el despliegue participaron agentes del SERT, la Unidad de Vigilancia y Seguimiento y la Oficina de Crimen Organizado. También participó la Fiscalía.

Soto calificó el procedimiento como una operación policial "bastante compleja". Durante el ingreso a la propiedad se produjo un intercambio de disparos que se prolongó durante aproximadamente una hora.

"Fue una operación bastante compleja. Fue a las 5 a. m., cuando nuestro grupo táctico del SERT, junto con el apoyo de la Unidad de Vigilancia y Seguimiento y la unidad de nuestra oficina de Crimen Organizado, ingresan a este sector y se da un intercambio de disparos bastante fuerte", explicó Soto.

El enfrentamiento dejó a cinco agentes del SERT heridos. Los oficiales recibieron atención médica tras resultar afectados durante el operativo.

Además de alias "Diablo", las autoridades detuvieron a otro sujeto conocido como alias "Tan", vinculado con una serie de homicidios en el sector de Batán. Durante la intervención también murió un hombre identificado como "Coco Guácimo", de apellido Ríos Oconitrillo.

Las autoridades decomisaron cinco fusiles de guerra de alto calibre, entre ellos un FAL y un AK-47. También localizaron tres pistolas.

La captura de alias "Diablo" también tiene una dimensión internacional. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) llegó a ofrecer una recompensa de $500.000 por información que permitiera localizarlo y detenerlo.

Las autoridades vinculan a Arias Monge con una estructura criminal dedicada al narcotráfico. Su nombre también aparece relacionado con hechos violentos y disputas entre grupos criminales en diferentes zonas del país.

La organización atribuida al sospechoso habría extendido su presencia hacia el Caribe, Sarapiquí y la Zona Norte.

"Fue un trabajo muy preciso, muy profesional, muy bien hecho, que nos da como resultado estas detenciones que eran necesarias para el pueblo costarricense", afirmó Soto.

El jerarca del OIJ destacó además la actuación de los agentes durante el enfrentamiento.

"Fueron muy valientes. Durante una hora estuvieron combatiendo armas de fuego de alto calibre y lo hicieron de una forma muy profesional", señaló.

Las autoridades judiciales mantienen el operativo en la zona y continúan con las diligencias relacionadas con la captura de los sospechosos.

@teleticacom Alias "Diablo" cae tras años de búsqueda y una recompensa de $500.000 ofrecida por la DEA. La detención de Alejandro Arias Monge ocurrió este viernes en Río Frío de Sarapiquí, tras un operativo ejecutado por el OIJ. Más información en Teletica.com. ♬ sonido original - Teletica.com



