Vea aquí la fragata ARA Libertad de Argentina que se roba todas las miradas en Limón

La fragata ARA Libertad, Buque Escuela de la Armada Argentina, atracó este fin de semana en la Terminal Hernán Garrón Salazar de Japdeva, en Limón, como parte de su LIII Viaje de Instrucción.

Fragata ARA Libertad.

La embarcación, que zarpó hace 106 días desde la Dársena Norte del Puerto de Buenos Aires, recalará en distintos puertos internacionales, entre ellos Recife (Brasil), Ferrol (España), Kristiansand (Noruega), Hamburgo (Alemania), Ámsterdam (Países Bajos), Lisboa (Portugal), Baltimore (Estados Unidos), Santo Domingo (República Dominicana) y Fortaleza (Brasil).

Fragata ARA libertad de Argentina.

En coordinación con Japdeva, la Embajada de Argentina en Costa Rica, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Cámara de Turismo, Comercio, Industria y Turismo de Limón, parte de sus 270 tripulantes realizarán recorridos guiados gratuitos abiertos al público costarricense.



El capitán de la Fragata Libertad, José María de Carli, explicó que el buque de escuela de la armada argentina tiene como misión principal completar la formación integral de los futuros oficiales de la armada argentina.

"A bordo de la fragata, ellos (oficiales) transcurren el quinto año de formación a través de la continuidad de la instrucción en el aula y también un montón de actividades prácticas que se viven tanto en la cubierta como en los distintos cargos de la unidad y en los palos con todo lo atinente a la navegación a vela”, contó de Carli.

Declaraciones de José María de Carli:

Además, agregó que en todos los puertos donde la fragata arriba siempre hay mucha expectativa porque es el símbolo de una república, en este caso de Argentina.

"Esta es la tercera vez que llegamos a Costa Rica, la primera vez fue durante su décimo viaje de instrucción y la última fue en el año 2023, para nosotros navegar el mar Caribe es una experiencia fabulosa tanto yendo al norte como volviendo a casa al sur.

"Durante este lunes y martes, estaremos recibiendo a todas las personas y turistas que quieran para que la conozcan porque es un pedacito de la República Argentina recorriendo los mares del mundo”, manifestó de Carli.

Por su parte, Alberto López, gerente general del ICT, manifestó que “como ICT invitamos a la ciudadanía para que aproveche e ingrese de manera gratuita a la fragata donde los atenderá la propia tripulación. Esta fragata está visitando pocos países y está en Costa Rica, así que debemos de aprovechar la ocasión”.

Visitantes pueden ingresar de manera gratuita durante este lunes y martes.

La visita estará abierta al público el lunes 22 y martes 23 de setiembre, en horario de 1 p. m. a 5 p. m. La entrada será gratuita y el único requisito es presentar cédula o pasaporte. Los grupos tendrán un cupo máximo de 20 personas y los menores de edad deberán estar acompañados por un adulto responsable.

De acuerdo con información de la Embajada de Argentina, la Fragata ARA Libertad cuenta con 104 metros de eslora, 14,3 metros de manga y 2.652 metros cuadrados de velamen, compuesto por 27 velas. Tiene tres palos de acero (trinquete, mayor y mesana), además de un bauprés, alcanzando hasta 50 metros de altura en su palo mayor.

A bordo viajan 270 tripulantes, entre ellos 27 oficiales, 51 guardiamarinas en comisión y 192 suboficiales y cabos. Cerca del 30% de la tripulación está conformada por mujeres en distintas jerarquías, lo que incluye cinco oficiales, 54 suboficiales y 14 guardiamarinas en comisión.

Fragata ARA Libertad en puerto Limón.

La nave fue construida por Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado (AFNE) en Río Santiago, Buenos Aires, y entregada el 28 de mayo de 1963. Ha recibido remodelaciones a lo largo de los años y completó la vuelta al mundo por cuarta vez en 2008.